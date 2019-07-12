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Рада смогла открыть последнее заседание только с четвертой попытки

В зале зарегистрировались 229 парламентариев.

Рада смогла открыть последнее заседание только с четвертой попытки
Фото: Lb.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее заседание Верховной Рады.

Об этом сообщают "Українські Новини".

При первом голосовании в зале зарегистрировались 177 парламентариев, при втором - 203.

Парубий после этого заявил, что заседание может пройти при любом количестве присутствующих. При третьем голосовании в зале зарегистрировались 217 депутатов .

"Давайте добьем уже до 226", - сказал Парубий.

С четвертой попытки в зале зарегистрировались 229 парламентариев.

Сегодня в Раде традиционно состояится Час вопросов к правительству. Затем будут зачитаны депутатские запросы. На 13:00 запланировано объявление о завершении работы 10-й сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Напомним, неочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. О том, каким был последний по сути рабочий день парламента 8-го созыва читайте в материале LB.ua «Последний звонок» Рады: Избирательный Кодекс и кастрация.

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