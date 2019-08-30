Советники глав стран "нормандской четверки" проведут встречу 2 сентября

Украину будут представлять глава МИД Пристайко и помощник Зеленского Ермак.

Встреча дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в "нормандском формате" состоится в Берлине в понедельник, 2 сентября.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

"Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас (РФ - ред.) будет Сурков", - заявил представитель Кремля.

Помощник Путина отметил, что советники рассмотрят вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подготовки к саммиту в нормандском формате.

Украину на этой встрече будут представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к переговорному процессу.

Ранее Меркель подтвердила стремление провести саммит "нормандской четверки" в ближайшее время для урегулирования. По ее словам, участники саммита G7 поддержали эту идею. Меркель отметила, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" должна произойти "очень скоро".

Напомним, 28 августа президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии провели четвертый за последние месяцы телефонный разговор. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в "нормандском формате" состоятся в сентябре, однако даты не назвал.