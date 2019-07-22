Партии, набравшие больше 2%, получат в госфинансирование в 2020 году - всего около 565 млн гривен

Государственное финансирование в 2020 году могут получить 11 политических партий, среди которых и политсилы, которые не прошли в парламент по итогам выборов, но преодолели 2% барьер. Об этом сообщает движение "Честно".

Общая сумма финансирования партий зависит от размера прожиточного минимума и явки на выборах.

"Нововведением после этих выборов является то, что государственное финансирование получат и внепарламентские партии, которые не попадут в Верховную раду, но получат от 2% голосов избирателей", - сказано в сообщении.

Исходя из данных, общий бюджет госфинанисрования партий достигнет 565,5 млн гривен: по 38,42 грн от каждого избирателя, принявшего участие в выборах.

"90% этой суммы, или 509 млн, распределят пропорционально результатам на выборах между всеми партиями, которые преодолеют 2%-й барьер. То есть победитель получит больше, а партия, которая едва преодолевает 2% - меньше", - сказано в сообщении. Согласно предварительному моделированию, партия, набравшая 2% голосов, например, "Украинская стратегия Гройсмана", получит из бюджета около 11 млн гривен.

"Еще 10%, или 56,5 млн гривен, распределят пропорционально между теми партиями, которые пройдут в парламент и в своих списках будут иметь более трети женщин (считается именно по проходным списком, а не по фракции, к которой присоединятся мажоритарщики) ", - отмечается в публикации.

Больше всего госсредств достанется партии "Слуга народа". Она получит примерно 225,3 млн гривен. Дополнительное финансирование по гендерной квоте почти удваивает размер госфинансирования "Голоса". К базовой сумме около 34 млн добавятся еще более 28 млн. Существенную прибавку получит и "Европейская солидарность" - к базовым почти 46 млн партия получит еще более 28 млн гривен по гендерной квоте.

Напомним, ранее НАПК приостановило перечисление средств из государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года из-за взаимоисключающих требований представителей партии и судебного запрета. Окружной админсуд города Киева частично удовлетворил иск партии и постановил перечислить ей средства, которые она не получила в I квартале 2019 года - около 15,5 млн гривен.