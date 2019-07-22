Зеленский предложил ввести SMS-подтверждение изменений в госреестрах

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в течение трех месяцев разработать и внести в Верховную Раду законопроект об усилении противодействия рейдерству.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Проект должен закрыть дыры в законодательстве, которые позволяют рейдерам захватывать чужие бизнесы и забирать недвижимость.

Среди ключевых технологических изменений, которые предлагает Зеленский, - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением / остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

"Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более три тысячи захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или «дыры» в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы положить этому конец", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Напомним, ранее Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 рейтинга Doing Business за три-четыре года.