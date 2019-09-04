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Министр здравоохранения не знает, как будет выглядеть обещанная Зеленским страховая медицина

Скалецкая предложила дождаться законопроекта.

Министр здравоохранения не знает, как будет выглядеть обещанная Зеленским страховая медицина
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пока не знает, как будет выглядеть медицинское страхование, обещанное президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в среду.

По ее словам, сказать, как медицинское страхование будет сочетаться с начатой медицинской реформой, она пока не может.

Фото: Lb.ua

Скалецкая считает, что нужно дождаться проект нового закона, по которому медстрахование будет внедряться.

"Когда мы увидим законопроект и его примут, после этого у нас будут определенные вызовы с интеграцией. Я вчера спрашивала Национальную службу здоровья, готовы ли они к расчетам и, как минимум, моделированию ситуации, как это должно было бы интегрироваться. На сегодня они работали только в контексте контрактования услуг, взаимодействие со страховой системой еще не рассматривали", - сказала она.

"Насколько мне известно, летом проходила дискуссия по законопроекту о страхованию, рассматривался такой вариант, что население не должно будет платить", - сказала Скалецкая.

Фото: Lb.ua

Напомним, что президент Владимир Зеленский дал своей команде два года на запуск страховой медицины.

В 2018 году в Украине началась медицинская реформа, пока что изменения коснулись только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стран.

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