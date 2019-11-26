Премьер-министр Алексей Гончарук и призвал украинцев вовремя вакцинироваться.

Фото: kmu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Глава правительства подчеркнул: согласно программе деятельности Кабмина, через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.

"Своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше", - отметил он.

По словам премьер-министра, вакцин в Украине хватит на всех, ведь их третий год подряд централизованно закупают за государственные деньги при помощи международного фонда ЮНИСЕФ.

Сейчас есть другая проблема - плохое состояние "холодильников", в которых хранятся вакцины, отметил Гончарук. В некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет - около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.

На селекторном совещании по вопросам здравоохранения глава правительства поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.

Также Гончарук поручил всем руководителям облгосадминистраций начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения.

В конце октября глава Рады Дмитрий Разумков и депутаты от "Слуги народа" публично вакцинировались на рабочем месте.

1 ноября сделал прививку от дифтерии и подписал декларацию с семейным врачом лидер партии 2Голос" Святослав Вакарчук.

Мэр Киева Виталий Кличко сделал прививку против дифтерии и столбняка еще в августе.