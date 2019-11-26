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Для контроля за игорным бизнесом в законе должны быть четкие условия работы комиссии, - нардеп Жупанин

"Необходимо четко обозначить прозрачные правила набора членов комиссии и обеспечить открытый конкурс".

Для контроля за игорным бизнесом в законе должны быть четкие условия работы комиссии, - нардеп Жупанин
Андрей Жупанин
Фото: Украинские новости

Одной из основных задач закона о легализации игорного бизнеса в Украине должна стать четкая регуляция работы контролирующей комиссии и открытый набор ее членов. Эти механизмы точно прописаны только в законопроекте №2285-2. Такое заявление в интервью “Українським новинам” сделал народный депутат от “Слуги народа” Андрей Жупанин.

“Очень важно в новом законе установить четкие правила назначения и работы комиссии, которая могла бы функционировать как контрольный орган. К сожалению, не во всех законопроектах это достаточно четко прописано. В том же правительственном законопроекте не понятно, как будет происходить набор в контролирующую комиссию и как она будет финансироваться”, - подчеркнул парламентарий.

По его словам, необходимо четко обозначить прозрачные правила набора членов комиссии и обеспечить открытый конкурс.

“В альтернативном законопроекте №2285-2 эти механизмы прописаны, кроме того, отдельно предлагается ввести должность «инспектора». Эти люди будут фактически заниматься проверкой и контролем выполнения игровыми учреждениями всех законодательных норм. Что тоже, по моему мнению, необходимо сделать, чтобы минимизировать возможные нарушения со стороны казино и игровых залов”, - добавил нардеп.

Он также отметил, что для более эффективного контроля за сферой необходимо создать систему мониторинга, которая будет отслеживать деятельность игрового оборудования онлайн. 

“Необходимо разработать надежную систему онлайн-мониторинга, которая будет контролировать всю деятельность и не даст возможности для злоупотреблений и нарушений операторами”, - подытожил Андрей Жупанин.

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