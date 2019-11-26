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Рябошапка назначил прокурором Волынской области Безрукого

Сегодня главный военный прокурор представил Безрукого коллективу прокуратуры Волынской области.

Рябошапка назначил прокурором Волынской области Безрукого
Тарас Безрукий
Фото: konkurent.in.

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Тараса Безрукого прокурором Волынской области. Об этом указано на сайте Генпрокуратуры.

Сегодня, 26 ноября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак представил Безрукого коллективу прокуратуры Волынской области.

Безрукий родился 6 марта 1982 во Львове. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.

В органах прокуратуры - с 2004 года. За это время занимал различные, в том числе руководящие должности в органах прокуратуры Ивано-Франковской, Волынской областей и в Генеральной прокуратуре.

До назначения на должность прокурора Волынской области работал заместителем начальника управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры.

Среди претендентов на должность прокурора Волынской области был и кум замгенпрокурора Виталия Касько Олег Синишин, однако Рябошапака сделал выбор в пользу Безрукого.

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