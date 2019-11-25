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Высший совет правосудия обвинил Рябошапку в дискредитации судебной власти

"Ни одна  реформа не должна превращаться в кампанию по дискредитации судебной системы".

Высший совет правосудия обвинил Рябошапку в дискредитации судебной власти
Фото: hcj.gov.ua

Высший совет правосудия выразил протест в связи с заявлениями генерального прокурора Руслана Рябошапки в интервью "Настоящему времени". Члены совета считают, что генпрокурор дискредитирует судебную власть.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Рябошапка в интервью сказал, что судебная система осталась "закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют". По его словам, "пленки Вовка" из Окружного административного суда Киева вскрыли только одну сотою того, что происходит в судебной системе. Рябошапка также высказался за "радикальные меры" и общение "с саботажниками в рамках Уголовно-процессуального кодекса".

Члены Совета считают подобные высказывания недопустимыми.

По мнению ВСП, в заявлениях Рябошапки прослеживаются "опасные практики ручного управления системой прокуратуры".

"Когда подобные заявления звучат в контексте внедрения изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», то они нивелируют цели судебной реформы и новой реформы прокуратуры, а не способствуют их реализации. Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы или инструмент ее институционального разрушения", - сказано в публичном обращении ВСП.

Напомним, что в начале ноября в Украине вопреки позиции судебной власти вступили в силу поправки к закону "О судоустройстве и статусе судей".

Закон предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (его еще предстоит сформировать) до 7 апреля 2020 года.

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