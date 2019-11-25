Зеленский назначил нового главу Черновицкой области

Регион был без постоянного руководителя почти год.

Президент Владимир Зеленский назначил новым председателем Черновицкой областной госадминистрации Сергея Осачука.

Указ №866/2019 о его назначении был подписан еще 22 ноября, а представили губернатора в понедельник, 25 ноября.

Для этого в Черновцы приехал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, пишет местное издание "МолБук".

Черновицкая область была без руководителя почти год. 23 ноября 2018 года президент Петр Порошенко уволил с должности председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука, у которого возник конфликт с бывшими однопартийцами по "Народному фронту".

После отставки главы ОГА его обязанности стал исполнять первый заместитель главы администрации Михаил Павлюк.

Сергей Осачук - почетный консул Австрии в Черновцах.

В 2010 году неудачно баллотировался в Черновицкий горсовет от "Украинской партии "Еднисть" Евгения Марчука, позже работал советником мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Член инициативной группы международного поэтического фестиваля Meridian Czernowitz, основатель Литературного целановского центра в Черновцах, глава общественной организации "Буковинский медиа-центр" и черновицкой городской общественной организации "Родной город".