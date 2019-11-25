Социологи назвали главные ожидания украинцев от Зеленского и его команды

Главным ожиданием украинцев от президента Владимира Зеленского и его команды является прекращение огня на Донбассе и повышение зарплат.
Об этом свидетельствует социологический опрос фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, проводившийся 4-19 ноября. В ходе исследования, которое финансировалось представительством Европейского Союза в Украине, опросили 2041 респондента. Погрешность - не больше 2,3%.
Респондентам предложили назвать до пяти вариантов ответа на вопрос, какими должны быть первоочередные действия новой власти.
Результаты получились следующими:
- прекращение огня на Донбассе - 73,7%;
- улучшение жизненных стандартов людей (зарплат и пенсий) - 51,3%;
- сокращение тарифов - 37,4%;
- наказание чиновников, виновных в коррупции - 35,3%;
- сокращение влияния олигархов на политику - 27,8%;
- повышение качества медицины - 21,1%;
- возвращение Крыма - 13,1%;
- отмена неприкосновенности депутатов - 9,9%;
- объединение страны - 9,9%;
- активизация сотрудничества с ЕС и НАТО - 9,3%;
- укрепление украинской армии - 8,8%
- реформирование образования - 6,6%;
- налаживание сотрудничества с Россией - 4,6%;
- введение народовладия (референдумы, петиции) - 4,2%;
- предоставление официального статуса русскому языку - 3,1%;
- другое - 2,2%;
- сложно сказать - 2,2%.
Пока что, судя по результатам опросу, новая власть соответствует ожиданиям населения.
Первые шаги деятельности президента Зеленского и его команды положительно оценивают 62% респондентов, негативно - 23,9%.