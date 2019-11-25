Социологи назвали главные ожидания украинцев от Зеленского и его команды

Жители Украины хотят мира и роста доходов.

Главным ожиданием украинцев от президента Владимира Зеленского и его команды является прекращение огня на Донбассе и повышение зарплат.

Об этом свидетельствует социологический опрос фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, проводившийся 4-19 ноября. В ходе исследования, которое финансировалось представительством Европейского Союза в Украине, опросили 2041 респондента. Погрешность - не больше 2,3%.

Респондентам предложили назвать до пяти вариантов ответа на вопрос, какими должны быть первоочередные действия новой власти.

Результаты получились следующими:

прекращение огня на Донбассе - 73,7%;

улучшение жизненных стандартов людей (зарплат и пенсий) - 51,3%;

сокращение тарифов - 37,4%;

наказание чиновников, виновных в коррупции - 35,3%;

сокращение влияния олигархов на политику - 27,8%;

повышение качества медицины - 21,1%;

возвращение Крыма - 13,1%;

отмена неприкосновенности депутатов - 9,9%;

объединение страны - 9,9%;

активизация сотрудничества с ЕС и НАТО - 9,3%;

укрепление украинской армии - 8,8%

реформирование образования - 6,6%;

налаживание сотрудничества с Россией - 4,6%;

введение народовладия (референдумы, петиции) - 4,2%;

предоставление официального статуса русскому языку - 3,1%;

другое - 2,2%;

сложно сказать - 2,2%.

Пока что, судя по результатам опросу, новая власть соответствует ожиданиям населения.

Первые шаги деятельности президента Зеленского и его команды положительно оценивают 62% респондентов, негативно - 23,9%.