В Житомирской области СБУ блокировала утечку конфиденциальной информации из госучреждений, воинских частей и коммунальных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы.
При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины была внесена в санкционный список.
Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники постоянно меняли юридические названия подконтрольной коммерческой структуры.
Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и госучреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.
Напомним, СБУ заблокировала "ботоферму", которая рассылала сообщения о "минировании".
В Киеве изъяли специальное техническое оборудование, которое управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. Подозреваемые активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".