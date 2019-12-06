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В Житомирской области СБУ пресекла утечку конфиденциальной информации в РФ

Незаконное программное обеспечение было замечено на более 50-ти компьютерах.

В Житомирской области СБУ блокировала утечку конфиденциальной информации из госучреждений, воинских частей и коммунальных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы.

Фото: СБУ

При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, которая решением СНБО Украины была внесена в санкционный список.

Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники постоянно меняли юридические названия подконтрольной коммерческой структуры.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и госучреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.

Напомним, СБУ заблокировала "ботоферму", которая рассылала сообщения о "минировании".

В Киеве изъяли специальное техническое оборудование, которое управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. Подозреваемые активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

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