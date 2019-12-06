Террористы "ДНР" шестой день не возвращают тело погибшего бойца Дмитрия Каплунова

По разным причинам несколько раз переговоры срывались, но они продолжаются.

Террористическая организация "ДНР" уже шестой день не возвращает тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова . Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украина продолжает переговоры с так называемой "ДНР" для возвращения тела семье.

По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украина еще 2 декабря официально обращалась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военного.

Украинская сторона согласилась на все выдвинутые "ДНР" условия, однако его тело до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются.

Напомним, Каплунов погиб 1 декабря во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне" вместе со своим сослуживцем Денисом Волочаевым.

3 декабря президент Владимир Зеленский присвоил им звание Героя Украины посмертно.