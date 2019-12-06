Террористы "ДНР" шестой день не возвращают тело погибшего бойца Дмитрия Каплунова

Украина продолжает переговоры с так называемой "ДНР" для возвращения тела семье.
По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украина еще 2 декабря официально обращалась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военного.
Украинская сторона согласилась на все выдвинутые "ДНР" условия, однако его тело до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются.
Напомним, Каплунов погиб 1 декабря во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне" вместе со своим сослуживцем Денисом Волочаевым.
3 декабря президент Владимир Зеленский присвоил им звание Героя Украины посмертно.