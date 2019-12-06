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СБУ допустило к гостайне гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса

У Абромавичуса есть литовское гражданство.

СБУ допустило к гостайне гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса
Фото: dyvys.in

СБУ предоставила допуск с государственной тайне гендиректору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на то, что у него есть Литовское гражданство. Об этом сообщили в СБУ агентству "Украинские новости".

"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса в связи с допуском к государственной тайне Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в СБУ пока не поступали документы проверки относительно доступа к гостайне замдиректора "Укроборопрома" Мустафы Найема.

Напомним, Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома" в конце августа.

В ноябре этого года Абромавичус выступил за сохранение госконтроля над компанией "Мотор Сич".

По словам Абромавичуса, в Украине должны принять закон, согласно которому государство должно иметь право вето на покупку инвесторами таких критически важных предприятий как "Мотор Сич".

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Источник: "Украинские новости"
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