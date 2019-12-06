Суды по Майдану: обвиняемый ушел от ответственности благодаря прокурорам

В Соломенский суд Киева на заседание по обвинению экс-милиционера Олега Гусева не явились ни обвиняемый, ни прокурор. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Напомним, Гусева обвиняют в том, что в декабре 2013 года он вместе со своими коллегами составлял фейковые рапорты на активистов «Автомайдана» за якобы отказ остановиться по требованию милиционера. Останавливали активистов, которые ехали на акцию к поместью Виктора Януковича в Межигорье.

На заседании выяснилось, что прокурор по делу подавал ходатайство о своем отсутствии, а о причине неявки обвиняемого ничего неизвестно – так сказала секретарь. «Он звонил вроде бы, или не звонил?» - поинтересовался судья. Секретарь ответила, что вроде бы звонил, но «с ним ничего непонятно».

На процесс явился только представитель потерпевшего, Павел Дикань.

Судья Агафонов принял решение, что в связи с отсутствием адвоката защиты, обвиняемого, прокурора и невозможностью обеспечить свидетелей, суд переходит к стадии дебатов, а также будет просить о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности. Более года рассмотрение дела не могло перейти к стадии дебатов из-за невозможности обеспечить явку свидетелей.

Срок привлечения обвиняемого к ответственности истек еще в 2016 году. Само дело передали в суд в 2015-м, а слушать начали в 2016-ом. В деле один потерпевший – Евгений Толстых. 29 декабря он вместе с другими активистами ездил в Межигорье, после чего к нему явилась милиция, отобрали права на авто, угрожали применением силы.

Сам Гусев себя виновным не считает.

По словам адвоката Павла Диканя, прокуроры постоянно игнорировали заседания, также на них хронически не являлись адвокаты защиты.

«Прокурор в который раз проигнорировал процесс, что делалось уже неоднократно, не готов был ни к дебатам, ни к ведению этого дела в целом. Прокуроры постоянно сменяли один другого, материалами дела вообще не владеют и, похоже, не заинтересованы в ведении дела, - говорит Павел Дикань. - Прокуратура ни одного свидетеля не обеспечила. Два года мы приходили на заседания, и если являлся прокурор, то заявлял, что не может обеспечить свидетелей, просил переноса постоянно. Делаем привод свидетелей – привод не осуществляется, правоохранители говорят, не смогли привести их».

Он жаловался прокурору Киевской области, однако никакой реакции, по его словам, не последовало. Что касается обвиняемого, Павел Дикань предполагает, что тот заблаговременно узнал о неявке прокурора и решил, вероятно, не являться на процесс.

«Судья упомянул, что он звонил, но непонятно, с кем он тут коммуницирует. Мы обращались, чтобы подтвердить, будет ли заседание, поскольку параллельно видели у этого судьи на то же время заседание, но нам информации не предоставили», - рассказал он.

Прогноз, по словам адвоката, неутешительный: поскольку срок привлечения к ответственности истек, обвиняемый не понесет наказания. «Вопрос в том, чтобы вообще было установлено такое правонарушение, виновен он или нет. Но исходя из позиции прокуратуры, мне кажется, шансы очень малы», - говорит Дикань.