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Количество погибших в одесском пожаре возросло до пяти

Личность погибшей устанавливается.

Вечером 6 декабря из завалов в сгоревшем здании одесского колледжа спасатели извлекли тело еще одного погибшего, пишет Думская.

Таким образом, число жертв трагедии возросло до пяти.

Фото: Думская

В пресс-службе областной полиции сообщили, что это женщина. Ее личность устанавливается.

Полиция пока подтверждает информацию о четырех погибших. Это 16-летняя Ксения Бабенко, 43-летняя Анна Бортюк и еще две неизвестных.

"В ГосЧС ранее сообщили об обнаружении погибшего мужчины. Возможно, это ошибка", - пишет издание.

Напомним, в среду утром на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

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