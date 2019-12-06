Боевики десять раз обстреляли позиции ООС с начала суток

С начала суток 6 декабря незаконные вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня в районе боевых действий на Донбассе. Боевую травму получил один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского и трижды возле Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также пять обстрелов по укреплениям Объединенных сил: дважды вблизи Авдеевки, у Водяного, Павлополя и Николаевки.

В районе населенного пункта Марьинка завершены аварийно-восстановительные работы.