В Николаеве Lexus врезался в такси: двое погибших, двое раненых

В Николаеве Lexus врезался в такси Daewoo Lanos, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали.
Как сообщили в областной полиции, ДТП произошло в ночь на 7 декабря на проспекте Богоявленском.
Автомобилем Lexus управлял 21-летний парень.
"Автомобиль Lexus IS 300 вблизи перекрестка с улицей Авангардной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos", - сообщает местное издание Новости-N.
В результате ДТП 36-летний водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте, пассажир и водитель Lexus получили серьезные травмы и находятся в больнице.
Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадало четыре человека.