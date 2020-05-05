НКРЭКУ опровергла повышение тарифов на электроэнергию из-за переизбытка "зеленой" энергии

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергла распространенную ранее информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения.

На данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров, сообщила пресс-служба регулятора.

При этом подчеркивается, что Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступала за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии.

"Впрочем, с введением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг предложила с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии.

Также предложения НКРЭКУ предусматривают снижение зеленого тарифа и ряд других инициатив, в том числе отмену льготной категории потребления до 100 кВт-час для населения с 1 января 2021 года.

Таким образом, тарифы на свет для населения могут вырасти из-за переизбытка "зеленой" энергии. "Зеленая" генерация контролирует четверть денег на рынке при 8%-ной доле производства.