Голлівудський актор Роберт де Ніро назвав Трампа "ідіотом, що руйнує країну"

Серед зірок американського кіно чимало відвертих критиків президента США Дональда Трампа - але мало хто зрівняється з дворазовим володарем Оскара Робертом де Ніро.

Як пише The Independent, у подкасті з ведучою Ніколь Воллес 82-річний актор назвав главу американської держави "ідіотом, який руйнує цю країну". Де Ніро закликав "якомога швидше його позбутися".

Він також висловив невдоволення ідеологією MAGA (Make America Great Again), яка "монополізувала собі Америку". Актор заявив, що ті, хто не хочуть носити червоні кольори республіканців, мають такі ж права називатися американцями, як і прихильники політики Білого дому.

Де Ніро не цурається прямо озвучувати своє незадоволення діями Трампа навіть на найбільших кіномайданчиках світу - наприклад, у промові на Каннському кінофестивалі.