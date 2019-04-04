11-12 квітня у Києві пройде Безпековий форум "Невтомна хвиля: Стратегічний вибір України та Заходу"

11-12 квітня відбудеться 12-ий Київський Безпековий Форум, організований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Цьогорічний Форум збере рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них – високі представники Української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Назва цьогорічного Форуму: «Невтомна хвиля: Стратегічний вибір України та Заходу». Образ «невтомної хвилі» – це посилання на однойменну книгу сенатора США Джона МакКейна, про справу якого та підтримку України, зокрема, йтиметься на Форумі.

Київський Безпековий Форум, що проходитиме між першим і другим туром президентських виборів, головну увагу зосередить на зовнішньополітичних і безпекових пріоритетах претендентів на посаду глави держави, а також майбутніх виборах до Верховної Ради й формуванні парламентської коаліції.

У колі обговорень під час 15 панельних дискусій Форуму – стратегічний вибір України і Заходу, політична, економічна, безпекова і культурна взаємозалежність України і західного світу.

Окрема дискусія буде присвячена відносинам України й НАТО та перспективам отримання плану набуття членства в Альянсі. Євроатлантична тема буде також в центрі уваги американської панелі – широкої експертної дискусії, присвяченої зовнішній політиці США у час президентства Дональда Трампа, яку Київський Безпековий Форум проводитиме спільно з Атлантичною Радою.

У рамках Форуму пройде й серія регіональних сесій, серед яких панель про стратегічне партнерство Києва і Варшави та спеціальний захід, присвячений безпековим аспектам взаємодії між Україною, Румунією і Молдовою.

Щорічний «Київський Безпековий Форум» заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

Акредитація медіа на Київський Безпековий Форум проводиться шляхом заповнення реєстраційної форми, на сайті http://ksf.openukraine.org/ua/media/accreditation. Акредитаційна форма буде відкрита до 9 квітня, 13:00 год.

З програмою Форуму та списком спікерів можна ознайомитись на сайті http://ksf.openukraine.org/ua.

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