Порошенко не будет извиняться перед Зеленским до дебатов, - штаб

Во вчерашнем видеообращении Порошенко планировал упомянуть об этом, но ролик должен был быть коротким.

Президент Петр Порошенко не собирается извиняться до проведения дебатов перед кандидатом Владимиром Зеленским за слова о "марионетке Коломойского".

Об этом сообщил внештатный советник Порошенко, спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге, передают Українськi Новини.

По его словам, во вчерашнем видеообращении Порошенко должен был упомянуть о требовании Зеленского извиниться. "Если Владимир Зеленский не получал 41 млн долларов от структур Коломойского, не пользуется его транспортом, адвокатами и охраной, если Зеленского 7 лет "раскручивает" не канал Коломойского, тогда "звиняйте", извините", - примерно так, по словам Медведева, должны были прозвучать эти слова.

Они не вошли в финальный текст по двум причинам: во-первых, обращение должно было быть коротким, а во-вторых, по словам Медведева , никаких политических предпосылок для проведения дебатов быть не должно.

Напомним, высказывание в адрес кандидата Владимира Зеленского «марионетка Коломойского» прозвучало в речи Петра Порошенко в день проведения первого тура выборов президента Украины. Зеленский в ответ назвал главу государства "марионеткой Свинарчука".

Вечером 3 апреля Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийский» и сдать анализы, чтобы доказать, что никто из кандидатов не наркоман и не алкоголик. Порошенко согласился и предложил вместе сдать анализы 5 апреля в медпункте стадиона.