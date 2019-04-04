В штабе Зеленского ждут, пока Порошенко выполнит остальные условия по поводу дебатов

В штабе кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского еще ждут выполнения кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий для проведения дебатов, после чего будут согласованы их дата и время. Об этом сообщил руководитель штаба Зеленского Иван Баканов в комментарии агентству "Униан".

По словам руководителя штаба Зеленского, Порошенко "должне признать, что будет дебатировать именно с кандидатом в президенты" и должен пройти медицинскую экспертизу.

"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы", - заявил он.

По словам Баканова, пока рано что-то конкретно говорить о самих дебатах, поскольку "не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике".

"Дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответов, которая будет предоставлена", - резюмировал руководитель штаба.

Отвечая на вопрос, велись ли переговоры о проведении этих предвыборных дебатов именно на НСК "Олимпийский", Баканов сказал, что "если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно".

Напомним, вечером 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий: дебаты должны состояться на НСК "Олимпийский", "все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать, кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов - стране нужен здоровый президент".

Позже Петр Порошенко опубликовал ответное видео, в котором указывает на условия проведения дебатов, определенные законом Украины о выборах президента, и соглашается встретиться с оппонентом на стадионе.