Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну, - Яценюк

Политическая борьба во втором туре не должна превратиться политическую войну. Такое заявление сделал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Страна сегодня воюет на внешнем фронте против российской агрессии. Поэтому политическая борьба - это нормально. Но надо не допустить политической войны", - сказал Яценюк.

Победители первого тура президентских выборов будут жестко бороться за электорат, за каждый голос, подчеркнул он.

"Необходимо готовиться к тому, что надо пожать руку победителю президентских выборов. Ни у одного кандидата сегодня нет 50%. И за три недели надо сделать максимум для того, чтобы те избиратели, которые за них не проголосовали, пришли на избирательные участки и отдали голос именно за этого кандидата", - сказал Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что это сложная задача для победителей первого тура выборов: "Для обоих кандидатов это сложная задача. Еще никто выборы не выиграл. За три недели очень много разных интересных вещей услышим".

Он отметил важность того, чтобы кандидаты не "переходили красных линий": "Если ты думаешь, что перешел красную линию по отношению к оппоненту, - так к тебе две красные линии перейдут. И нечего обижаться. То есть надо воздерживаться в правилах. Правилах достойной борьбы".