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​Штаб Зеленского рассчитывает на голоса Тимошенко и других кандидатов во втором туре

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский выходит во второй тур выборов. 

​Штаб Зеленского рассчитывает на голоса Тимошенко и других кандидатов во втором туре
Фото: Макс Требухов

Штаб кандидата в Президенты Владимира Зеленского ожидает значительного перетока голосов в его пользу от Юлии Тимошенко и других кандидатов во втором туре выборов Президента. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Дмитрий Разумков.

"Перетоки значительные и от всех. Если мы посмотрим на последнюю социологию, то во втором туре Зеленский побеждал любого кандидата, набирая в два раза больше голосов",- сообщил Разумков. Также он надеется, что такая тенденция сохранится во втором туре.

Штаб Зеленского ожидает, что явка избирателей во втором туре будет выше, чем в первом. 

Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно. Если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то 21 апреля состоится второй тур выборов.

Как сообщал LB.ua, Центральная избирательная комиссия обработала уже более 60% протоколов в электронном виде. Подсчеты свидетельствуют, что в первом туре выборов президента Украины победил Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,38% избирателей. Во второй тур с ним выходит действующий президент Петр Порошенко –16,38% голосов. 

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Источник: "Украинские новости"
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