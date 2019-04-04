Киевский апелляционный суд удовлетворил самоотвод судей по делу Савченко-Рубана

Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове

Киевский апелляционный суд удовлетворил самоотвод судей по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет УНН.

"В результате заседания в Киевском апелляционном суде Коллегия судей заявила о самоотводе, который был удовлетворен судом. Дело направлено на повторное распределение для избрания другой суд", - сказали в пресс-службе.

26 марта Соломенский районный суд Киева удовлетворил заявление адвокатов об отводе судей по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке теракта. Дело было направлено в Киевский апелляционный суд для назначения другого суда, который будет рассматривать ее.

Это уже четвертый перевод дела перед началом рассмотрения по существу: изначально подозреваемых должны были судить в Славянске, оттуда дело перевели в Чернигов, затем в Соломенский райсуд Киева.

Напомним, 8 марта 2018 года на пункте пропуска при выезде из ОРДО был задержан руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.