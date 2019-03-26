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Дело Савченко-Рубана снова передают в другой суд

Коллегия судей Соломенского райсуда удовлетворила ходатайство защиты.

Дело Савченко-Рубана снова передают в другой суд
Савченко и Рубан в суде
Фото: Сергей Нужненко

Коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство защиты депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана об отводе,  после чего дело будет передано в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, который будет его рассматривать.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Рубана Валентин Рыбин.

По его словам, решение об отводе коллегии было принято на заседании во вторник. Адвокаты подали это ходатайство в связи с нарушениями при определении состава суда системой автораспределения дел.

Рыбин пояснил, что поскольку в Соломенском райсуде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, теперь Киевский апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Ранее, 25 февраля, Верховный суд принял решение, согласно которому "дело Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Соломенском райсуде Киева. Изначально дело распределили для рассмотрения в Славянске, затем перевели в Черниговскую область. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.

Прокуратура также ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой, где и происходили события, инкриминируемые подозреваемым. Защита просила Верховный суд направить дело в Печерский райсуд.

Напомним, 2 августа прошлого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

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