​Мураев поддержал Вилкула в обмен на второе место в парламентском списке, - Соня Кошкина

"О чем сам Вилкул узнал только вечером накануне совместного брифинга".

Народный депутат Евгений Мураев снял свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Александра Вилкула в обмен на второе место в списке на парламентских выборах. Об этом говорится в материале шеф-редатора LB.ua Сони Кошкиной "Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?"

"По информации LB.ua, свое соучастие [Мураев] в проекте изначально якобы оценил в весьма нескромную сумму (отдельно – от партии, отдельно – новосозданного канала). В долларовом, разумеется, эквиваленте. В желаемом объеме он ее не получил, но Вилкула – в обмен на второе место в будущем парламентском списке – поддержал. О чем сам Вилкул узнал только вечером накануне совместного брифинга", - пишет Соня Кошкина.

Вместе с тем, по мнению шеф-редатора LB.ua, главный удар поп "Оппоблоку" нанес не раскол на «ахметовское» и «пророссийское» крыло, а популярность Владимира Зеленского, которого поддержала значительная часть прежде бело-голубого электората.

Напомним, об объединении политических сил Вилкул и Мураев заявили в начале марта, результате чего лидер партии "Наши" снялся с выборов. Вилкул в свою очередь пообещал назначить Мураева премьер-министром в случае победы.