Порошенко потратил на выборы 408 млн гривен, Тимошенко - 164 млн, Зеленский - 86 млн

Порошенко и Тимошенко - лидеры по расходам на выборы.

Президент Петр Порошенко использовал 407,8 млн гривен на проведение избирательной кампании, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 163,7 млн гривен, а артист Владимир Зеленский - 86,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют промежуточные финансовые отчеты кандидатов в президенты.

Все средства в избирательном фонде Порошенко внесены исключительно им самим. Фонд Тимошенко наполнен партийными средствами. Фонд Зеленского на три четверти заполнен за счет добровольных взносов, остальная сумма – это его личные и партийные средства.

Порошенко и Тимошенко - лидеры по расходам на выборы.

Третье место - у Александра Вилкула, который потратил уже 111,4 млн гривен, четвертое с расходами 101,4 млн гривен занимает Анатолий Гриценко.

От 50 до 100 млн гривен на избирательную кампанию, кроме Зеленского, потратили председатель Радикальной партии Олег Ляшко (83,1 млн гривен), внефракционные депутаты Рады Сергей Тарута (96,9 млн гривен) и Александр Шевченко (60 млн гривен).

Больше 10 млн гривен потратили Юрий Бойко (46,6 млн гривен), Руслан Кошулинский (15,9 млн гривен), Сергей Каплин (10,1 млн гривен), а также снявшиеся с выборов Андрей Садовый (38 млн гривен) и Евгений Мураев (16 млн гривен).

Более 5 млн гривен потратили Александр Соловьев (8,3 млн гривен), Виталий Скоцык (6,3 млн гривен), Дмитрий Добродомов (5,9 млн гривен), Валентин Наливайченко (6 млн гривен), Виктор Бондарь и Юрий Кармазин (по 5,5 млн гривен).

От 1 млн гривен до 5 млн потратили Ольга Богомолец (3 млн гривен), Игорь Шевченко (2,4 млн), Юрий Деревянко (1,7 млн), Виктор Кривенко (1,5 млн), Игорь Смешко (1,4 млн), Аркадий Корнацкий (1 млн).

Остальные кандидаты израсходовали менее 1 млн гривен на свою кампанию.

Четыре из 39 кандидатов, чьи имена включены в избирательный бюллетень, совсем не наполняли фонд и не тратили деньги на кампанию: Николай Габер, Александр Ващенко, Александр Данилюк и Руслан Ригованов.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров вообще не сформировал избирательный фонд.