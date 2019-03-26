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Нацполиция закрыла дело о ликвидации "старого" Верховного суда Украины

В деле не обнаружен состав преступления.

Нацполиция закрыла дело о ликвидации "старого" Верховного суда Украины
Фото: argumentua.com

Национальная полиция закрыла уголовное производство по факту возможной незаконной ликвидации Верховного Суда Украины. Об этом говорится в материалах суда.

Согласно судебным документам, дело было закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

В феврале и.о. председателя ВСУ Василий Гуменюк обратился в суд с жалобой на постановление следователя следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве Евтушенко от 29 декабря 2018 года о закрытии уголовного производства. Гуменюк отметил, что Нацполиция не провела всестороннее расследование, не исследовала всех обстоятельств уголовного производства и преждевременно приняла решение о закрытии уголовного производства, а выводы следователя не соответствуют фактическим обстоятельствам совершенных уголовных преступлений.

Он сослался на то, что следователем допрошены в качестве свидетелей только три человека, которые в дальнейшем могут быть признаны подозреваемыми или обвиняемыми в этом уголовном производстве, поэтому их показания являются недопустимыми доказательствами.

Также Гуменюк указал, что во время досудебного расследования следователь не проверил сведения о присвоении полномочий руководителя аппарата Верховного Суда Украины, председателя ликвидационной комиссии, не допросил его, как исполняющего обязанности председателя Верховного Суда Украины, судей Верховного Суда Украины и так далее.

Кроме того, он обратил внимание, что согласно резолютивной части обжалованного постановления о закрытии уголовного производства следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст.284 Уголовного процессуального кодекса, однако не указано, в действиях каких лиц установлено отсутствие состава уголовных правонарушений.

Напомним, новый Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. Предыдущий состав Верховного Суда считает ликвидацию суда неконституционным.

21 июня 2018 года на сайте Минюста были обнародованы сообщения о решении относительно прекращения Верховного Суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. В связи с этим, судьи ВСУ обратились в Генпрокуратуру.

В свою очередь, Высшая квалифкомиссия судей рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава "старого" Верховного Суда в апелляционные суды Киева и Киевской области.

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