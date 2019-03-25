Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?

Первое и главное условие, влияющее на результаты любых выборов – явка. Учитывая, что общенациональных кампаний в стране не было с 2014-го года и народ по волеизъявлению истосковался, она ожидается довольно высокой: от 62 процентов и выше (так, в штабе Порошенко прогнозирует даже "70 плюс").
В высокой явке однозначно заинтересован кандидат Зеленский. Причины ясны: больше половины тех, кто высказывается в его поддержку в ходе опросов, раньше на сами выборы не приходил. Никогда. И это касается не только молодежи, но и людей среднего возраста.
Кроме того, по словам экспертов-социологов, феерические показатели Зеленского не имеют под собой прочной основы. То есть «ядра». «Он несистемен и его крайне сложно корректно «померять» – понять, где «потолок», – говорят они. Подробнее о том, почему так происходит и как на результаты замеров влияют технологии, по которым они проводятся, писать уже доводилось – читайте текст «Бас, сопрано и фальцет: финальная ария».
С одной стороны, сложившаяся ситуация Зеленскому на пользу – подпитывает высокие ожидания (вплоть до призрачной победы уже в первом туре), в последнее время еще и усиливает веру людей в вероятность победы (так называемое «электобилити», согласно замерам, растет). С другой – порождает угрозы. Вплоть до – как полагают некоторые эксперты – до невыхода во второй тур.
Как поведет себя электорат Зеленского: придет ли на участки в принципе (ведь если рейтинг и без того высок, зачем напрягаться?); останется ли – увидев там очереди – стоять, дабы таки реализовать свое право голоса ну и т.д.?
В настоящее время команда кандидата сконцентрирована на проектах по мобилизации сторонников: поисках объединяющей идеи, «образа единой угрозы» – против которой необходимо сплотиться и т.д. Особое внимание – западной части страны, где показатели Зеленского (в отличие от его конкурентов) весьма скромны, а вот электорат (ориентированный на поддержку конкурентов) традиционно дисциплинирован.
По оценкам специалистов, ранее мобилизовать молодежь не удавалось никому – ни одному штабу, ни в одну кампанию. Ни за деньги, ни "за идею", никак.
Но времена меняются и точные ответы даст лишь 31-е марта.
***
Вторая важная составляющая а) мониторинга прозрачности процесса; б) защиты результата – наличие необходимого количества «своих» членов комиссий и наблюдателей.
Как известно, оплачивать их труд закон запрещает, но всякий раз штабы находят лазейки. Выборы – традиционная возможность заработать. Часто от кампании к кампании задействуются одни и те же люди – их «привязка» к тому или иному кандидату условна. Да, среди них есть убежденные партийцы, есть – случайные персонажи, но большинство все же бюджетники. Весьма чувствительные к позиции власти.
По неофициальным (официальных пока попросту нет) подсчетам, на сегодня свыше 60 процентов всех глав и секретарей комиссий (то есть людей ответственных) так или иначе связаны с властной вертикалью. То есть при условии запуска ультрарадикального сценария под названием «срыв выборов» – вполне могут подыграть. Покинув участок, не опломбировав должным образом урны, не вовремя отправив в центр «мокрые протоколы» и т.д. – способов сотни, часть из них уже была опробована в ходе предыдущих кампаний.
Так, парламентские 2012-го помнят и отсутствие кворумов, и пропавших вместе с печатями глав комиссий. Теоретически, за нарушение избирательного процесса грозит правовая ответственность, практически – в украинских реалиях – ее нет.
В теле избирательного законодательств содержится формула: «невозможность достоверно установить результат». Если это произойдет на более чем 10% всех участков, ЦИК получает основания признавать выборы по стране в целом недействительными. Дальше – суды, формальная констатация данного факта, постановление Верховной Рады о дате повторной гонки, выделение Кабмином средств, старт внеочередной кампании ну и т.д.
Скажите, кто из нынешних игроков «потянет» – и организационно, и финансово – еще три месяца борьбы? Избегающий открытого общения с людьми виртуальный кандидат Зеленский? Колесящая по стране Тимошенко? Или действующий глава государства?
Ответ очевиден. Но один нюанс.
Петру Порошенко это может быть выгодно лишь при одном условии – не прохождении во второй тур.
Определённость в данном вопросе наступит уже во второй половине дня, 31-го апреля – по результатам экзит-полов, которые каждая из сторон проводить готовится самостоятельно. Если для президента они будут неутешительными, вполне возможно, на участках массово начнется катавасия.
Как говорил Штирлиц, давая профессору Плейшнеру ампулу с ядом: «Это вам на тот случай, если других вариантов не будет».
Покамест в АП спокойны: наиболее эффективным залогом победы считают собственную «сетку», также – монетарные новации Кабмина. Зайдите в любой киевский офис; соберите за столом сотрудников, чьи родственники живут в регионах и спросите – «достучалась» ли к их близким «сетка»? Ответ будет: девять из десяти. Да, с поправкой на области: где-то – больше, где-то – меньше, но в целом инструмент работает. В том числе, с прицелом на последующие парламентские.
Безусловно, он – ввиду неравных возможностей ключевых кандидатов – неконкурентен. А сеть «Опора» уже довольно громко говорит о резко возросшей роли админресурса, также – «подготовке к возможному подкупу избирателей».
Но в штабе Петра Порошенко лишь отмахиваются. Отмахиваясь, убеждают: новый Майдан – в случае проигрыша хоть в первом раунде, хоть во втором – готовит Юлия Тимошенко. Эти рассказы часто сопровождаются весьма экзотическими подробностями – планами «захвата Банковой», например (вот, чтобы что, интересно?). Правда, без уточнений: за счет чего, каких ресурсов, подобное в принципе может организовать оппозиционный кандидат? Даже если ее вдруг напрямую поддержит одна из силовых структур? Как это будет выглядеть со стороны, оценено Западом и так далее?
Тогда как ультрарадикальный сценарий срыва выборов по стране в целом сопряжен, как ни странно, с последствиями потенциально более мягкими. «Невозможность установить результат», – формула, позволяющая:
а) избежать народного гнева – для него попросту не будет субъекта, точки концентрации;
б) избежать международной изоляции (речь ведь не о массовых фальсификациях, которые, кстати говоря, на исходный результат особо не влияют; напротив – о попытках установить честный итог);
в) выиграть время, отсрочив итоговое волеизъявление. Все это время – сохранять власть, потоки и возможности более качественно подготовиться к «часу Х».
***
Из вышеизложенного логично следует пункт третий: вопрос легитимности нового президента (кто бы им не стал).
Не только юридической, но и общественно-моральной.
Так, потенциальные «серебряный» и «бронзовый» призеры гонки сейчас идут буквально «ноздря в ноздрю» – разрыв между ними меньше статистической погрешности, а «очередность» в опросах часто зависит от симпатий конкретных социологов.
Таким образом, что ей, что ему доказать свое честное превосходство будет крайне сложно. Рецепт один: уйти в серьезный отрыв. «Пробить» собственный потолок, присовокупив 7-8 процентов. Так, чтобы точность перевеса не вызывала бы вопросов ни в Украине, ни за ее пределами. Так, чтобы заслужить «100 дней медового месяца» после инаугурации.
В противном случае, 21-го апреля избирательная эпопея грозит не закончиться, а только начаться.
Время для осуществления такого «прорыва» еще есть.
***
И еще один фактор – не риска, просто констатация. Эти выборы зафиксируют окончательное переформатирование бело-голубого электората. В том традиционном понимании, к которому мы привыкли со времен Виктор Федоровича.
Так, к моменту начала нынешней кампании общая доля симпатиков бело-голубых (по их собственным подсчетам) достигала 38% от общего числа избирателей. Потом началось «деление и размножение»: раскол «Оппоблока», самоопределение Мураева, Добкина и прочих «достойников».
О том, почему «Оппоблок» разделился надвое и причем тут Медведчук мы писали довольно подробно. Причем ни раз. Вступая в гонку, «ахметовская» часть «Оппоблока» – выдвинув Александра Вилкула – ставила перед собой очень простую задачу: «перекрыть» финальные показатели Юрия Бойко. Хоть на полпроцента, но перекрыть, превзойти.
Учитывая, что Бойко долгое время был фронтменом единого «ОБ» – задача не из простых.
И нынешняя социология показывает: особых успехов в этом деле «ахметовцы» не достигли.
Даже после присоединения к ним Евгения Мураева. Который, по информации LB.ua, свое соучастие якобы оценил в весьма нескромную сумму (отдельно – от партии, отдельно – новосозданного канала). В долларовом, разумеется, эквиваленте. В желаемом объеме он ее не получил (отметим, впрочем, умение молодого политика третий раз за год «выйти в кэш», – С.К.), но Вилкула – в обмен на второе место в будущем парламентском списке – поддержал. О чем сам Вилкул узнал только вечером накануне совместного брифинга.
Впрочем, главный удар по «Оппоблоку» нанес не раскол, а Владимир Зеленский, оторвавший от условного «бело-голубого» поля как минимум половину. И, надо признать, для бывших сторонников Партии регионов Зеленский – это, несомненно, большой шаг вперед.
***
В оставшиеся до выборов дни все мы станем свидетелями последнего этапа битвы компроматов и битвы социологий (любопытно, кстати, потом будет сравнить с итоговыми показателями).
Вслед за ней сразу начнется битва экзит-полов.
Которая – хотелось бы верить – не перерастет в битву титушек и/или силовых ведомств.