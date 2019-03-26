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Суд продлил арест главы "РИА Новости Украина" Вышинского до 24 мая

Защита обвинила судей в предвзятости.

Суд продлил арест главы "РИА Новости Украина" Вышинского до 24 мая
Кирилл Вышинский в зале суда
Фото: politeka.net

Подольский рай суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил арест руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 24 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайство обвинения. При этом судьи отказали защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

"Ходатайство защиты... о возвращении обвинительного акта... отклонить... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 24.05", - говорится в постановлении суда.

После этого защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство их предвзятостью. В частности, по их словам, ходатайство о продлении меры пресечения не обсуждалось с участниками процесса.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса об отводе коллегии судей.

Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

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