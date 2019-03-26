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Тимошенко: пенсия должна быть не меньше 4425 гривен

"Если человек получает меньше, он не может выжить".

Тимошенко: пенсия должна быть не меньше 4425 гривен
Фото: ba.org.ua

Минимальная пенсия в Украине не должна быть ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 4425 гривен. Такое мнение высказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на во время митинга в Ужгороде.

Лидер «Батькивщины» возмущена тем, что в результате реформы действующей власти «пенсионеры получают меньше 2 тыс грн». «Если человек получает меньше, он не может выжить! Имели ли они законное право поставить пенсию или зарплату ниже 4425 грн? Нет!» - подчеркнула она.

Юлия Тимошенко также отметила, что те люди, которые не получают субсидию, заплатив за ЖКУ, вообще остаются ни с чем: не хватает ни на лекарства, ни на продукты.

«Это считается сознательным уничтожением жизни человека. Геноцид украинских пенсионеров надо прекращать», - заверила кандидат в президенты.

К тому же, Юлия Тимошенко убеждена, что нельзя всем начислять одинаковую пенсию.

Так, пенсионеры, у которых маленький стаж работы, должны получать не менее 4425 грн, а те, кто больше работал, получать большие пенсии.

«Мы должны поломать эту систему власти впервые за 28 лет. Пришло историческое время менять не лицо у власти, а страну», - подытожила она.

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