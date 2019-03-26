В Киеве полицейские эвакуировали людей из офиса штаба кандидата в президенты Украины, бывшего министра обороны, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщил сам Гриценко в Фейсбуке.

"Работая в Днепре, только что получил такое сообщение из киевского штаба: к нам в партийный офис приехал наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Сообщили, что поступило анонимное сообщение о заминировании офиса кандидата в Президенты Анатолия Гриценко с указанием адреса ул.Антоновича, 23-Б. Полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативная группа с кинологами для проверки здания", - написал он.

Позже Гриценко добавил, что взрывчатки в офисе не обнаружили.

"Позвонил руководитель Нацполиции Сергей Князев; взрывчатки не обнаружено, обошлось без политических провокаций", - написал он.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции уточнили, что на месте работали следственно-оперативная группа Голосеевского управления, взрывотехники и кинологи. Информация о заминировании не подтвердилась.

"Проводилась эвакуация лиц из помещения и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории. Опасных предметов не обнаружили", - отмечается в сообщении.

"Анонимное сообщение поступило по спецлинии 102: неизвестный рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о заминировании офиса кандидата в президенты Гриценко. Злоумышленник даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывчатку", - сообщили правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала трех "телефонных террористов".

Ложные сообщения о минировании происходят в Украине часто. Хулиганов не останавливает даже уголовная ответственность - ст. 259 УК о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва предусматривает до шести лет тюрьмы. По данным правоохранителей, каждый выезд взрывотехников по сообщению о минировании обходится государству в 30 тыс. гривен.