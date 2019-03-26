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45-й полк Нацгвардии получил имя подполковника УГА Александра Красицкого

Национальной гвардии Украины исполнилось пять лет.

Президент Петр Порошенко присвоил 45-у полку Национальной гвардии Украины имя подполковника Украинской галицкой армии Александра Красицкого.

Об этом говорится в указе президента, подписанному по случаю пятой годовщины основания НГУ.

Новый боевой флаг полка из рук главы государства получил командир воинской части полковник Степан Логуш.

Фото: president.gov.ua

"Сегодня отмечаем пятую годовщину Национальной гвардии. Это молодой возраст, но это продолжение длинной истории патриотизма, государственности и героизма чрезвычайно важного военного формирования с правоохранительными функциями", - говорится в твиттере главы государства.

Александр Красицкий (1870-1946) был командантом Полевой жандармерии УГА и Государственной жандармерии Западно-Украинской народной республики, которая представляла собой полицейское формирование, организованное по военному образцу.

На Государственную жандармерию возлагали функции охраны общественного порядка, борьбы с преступностью и контрабандой.

Напомним, что в 2018 году в честь четвертой годовщины основания Нацгвардии 8-му полку оперативного назначения НГУ было присвоено имя Ивана Богуна, а в 18-му полку - имя Дмитрия "Байды" Вишневецкого.

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