Экс-министр здравоохранения назвал анализы, которые нужно сдать Зеленскому и Порошенко

Анализы обнаружат наличие наркотиков и алкоголя, если прошла неделя с момента употребления.

Для того, чтобы определить наличие в организме остатков наркотических веществ и алкоголя, что предложил сделать президенту Петру Порошенко кандидат в президенты Владимир Зеленский, нужно сдать анализы мочи и крови.

Об этом сообщил бывший министр здравоохранения Олег Мусий, передает Главком.

Мусий уточнил, что говоря об анализе крови речь идет о специальном анализе на наличие наркотических веществ.

"Есть еще спектральный анализ крови, который также могут проводить. Он позволит выявить содержание конкретного химического вещества в биологической жидкости, которой является или моча, или кровь. Если прошла одна неделя от употребления, то анализы это покажут", - рассказал Мусий.

Экс-министр здравоохранения также отметил, что сейчас участники второго тура президентских выборов дали согласие только на проведение анализов, а не обнародования их результатов, которое может не состояться без их согласия.

Как сообщалось, Владимир Зеленский условием проведения дебатов назвал сдачу анализов кандидатами в президенты на предмет наличия наркотических веществ и алкоголя в организме. Президент Петр Порошенко согласился на условие своего оппонента, однако выразил желание сдавать анализы на территории НСК "Олимпийский". Владимир Зеленский намерен сдать анализы в клинике "Евролаб".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала интерес общества к анализам и назвала наиболее подходящую лабораторию. По ее словам, наиболее современное оборудование есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета.