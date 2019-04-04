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ЦИК принял протоколы выборов от 188 из 199 округов

Также приняты протоколы УИК от 73 заграничных избирательных участков.

ЦИК принял протоколы выборов от 188 из 199 округов
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия к вечеру 4 апреля приняла оригиналы протоколов с мокрыми печатями от 188 из 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 23 территориальных избирательных округов: № 65, 66, 67 (Житомирская область), № 69 (Закарпатская область), № 74 (Запорожская область), № 84, 88 (Ивано-Франковская область), № 98 (Киевская область), № 103 (Кировоградская область), № 115, 120, 125 (Львовская область), № 128, 129, 130 (Николаевская область), № 138, 139 (Одесская область), № 170, 177 (Харьковская область), № 189, 192 (Хмельницкая область), № 218, 223 (Киев)", - говорится в сообщении.

Также ЦИК принял протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 73 заграничных избирательных участков.

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10:00 5 апреля.

Напомним, по состоянию на утро 4 апреля ЦИК обработал 100% электронных протоколов голосования на выборах президента Украины. Согласно данным голосования, в первом туре победил шоумен Владимир Зеленский - за него проголосовали 30,24%, или 5 713 825 избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с 15,95% (3 014 523 голосов).

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