Аваков назвал "маразмом" обсуждение сдачи анализов кандидатов в президенты

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что обсуждение сдачи анализов кандидатов в президенты является маразмом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Глава МВД заявил, что обмениваясь видеобращениями, кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко нарушают избирательное законодательство.

"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал Аваков.

По его словам, это является незаконной агитацией со стороны кандидатов, поскольку итоги первого тура еще не подведены.

Как сообщалось, Зеленский заявил о готовности к дебатам с Порошенко на стадионе НСК "Олимпийский". Порошенко принял это условие и предложил сдать анализы в медпункте НСК, но Зеленский отказался и решил прибегнуть к услугам клиники "Евролаб".

Также Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть ведущей на его дебатах с Порошенко.