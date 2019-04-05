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Аваков назвал "маразмом" обсуждение сдачи анализов кандидатов в президенты

Глава МВД считает незаконным общение Зеленского и Порошенко посредством видеороликов.

Аваков назвал "маразмом" обсуждение сдачи анализов кандидатов в президенты
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что обсуждение сдачи анализов кандидатов в президенты является маразмом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Глава МВД заявил, что обмениваясь видеобращениями, кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко нарушают избирательное законодательство.

"То, что они обмениваются этими видеороликами, это незаконно", - сказал Аваков.

По его словам, это является незаконной агитацией со стороны кандидатов, поскольку итоги первого тура еще не подведены.

Как сообщалось, Зеленский заявил о готовности к дебатам с Порошенко на стадионе НСК "Олимпийский". Порошенко принял это условие и предложил сдать анализы в медпункте НСК, но Зеленский отказался и решил прибегнуть к услугам клиники "Евролаб".

Также Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть ведущей на его дебатах с Порошенко.

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Источник: "Українські новини"
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