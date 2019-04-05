ЕС призвал Россию перестать помогать боевикам на Донбассе деньгами и оружием

Европейский Союз глубоко обеспокоен информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса и призывает Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт в финансовом и военном планах.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 4 апреля в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, и мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в районах, контролируемых подконтрольными России вооруженными формированиями", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС остается незыблемым в своем призыве ко всем сторонам немедленно и в полном объеме выполнить Минские соглашения и уважать свои обязательства с целью достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ.

"Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом отношении и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства. Уважение к этим принципам и обязательствам должны быть восстановлены", - отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе "проходят практику" курсанты российских военных вузов.