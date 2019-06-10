В России главу чеченского "Мемориала" освободили досрочно

Титиев был приговорен к четырем годам колонии за хранение наркотиков.

Шалинский городской суд Чечни удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне, передает Интерфакс.

В ходатайстве адвоката правозащитника отмечалось, что Титиев "не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы".

Адвокат настаивал на том, что Титиев "не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны".

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года. Его арестовали по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а пакет с марихуаной ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.

В ноябре 2018 года Титиеву вручили правозащитную премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела - прямо в зале суда.