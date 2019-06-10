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На президентских выборах в Казахстане побеждает преемник Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев получил около 70% голосов избирателей.

На президентских выборах в Казахстане побеждает преемник Назарбаева
Касым-Жомарт Токаев
Фото: timeskz.kz

На выборах президента Казахстана, по данным экзит-поллов, преемник Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев, получает около 70% голосов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4% от общего количества избирателей.

Досрочные выборы президента Казахстана прошли 9 июня - через 3 месяца после отставки Назарбаева.

На пост главы государства баллотировались 7 кандидатов, еще двое не были допущены к регистрации.

В день выборов в стране прошли акции протеста, в ходе которых полиция задержала около 500 человек.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил об отставке после почти 30 лет на должности президента. Преемником он назвал спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

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