Число задержанных в казахстанской столице Нур-Султане и в казахстанском мегаполисе Алматы за участие в митингах в день внеочередных выборов президента страны составило около 500 человек.

Фото: EPA/UPG

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, передает Интерфакс-Украина.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку (...). В городах Нур-Султан и Алматы с мест (митингов - ред.) были доставлены в участки около 500 человек", - сказал Кожаев на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"К примеру, в городе Нур-Султан пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - отметил Кожаев.

Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"В общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись", - заявил замминистра.

Фото: EPA/UPG

В 21:00 по местному времени в Казахстане завершили свою работу все избирательные участки, на которых проходило голосование на внеочередных президентских выборах, сообщает ЦИК республики. По состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.

Фото: EPA/UPG

Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать выборы президента. Среди задержанных есть журналисты.

Напомним, 19 марта возглавлявший Казахстан в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев заявил о своей отставке. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

Полномочия главы государства перешли к председателю сената Казахстана – Касым-Жомарту Токаеву.

Количество протестов в стране после отставки Назарбаева заметно возросло. Участники требовали политических реформ, призывали бойкотировать выборы. Несколько активистов приговорили к штрафам и заключениям.

Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.