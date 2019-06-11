Балух отказывается от тюремной еды, - адвокат

Украинский политзаключенный Владимир Балух жалуется на боли в голове и грудной клетке. Тюремщики дают ему сердечные лекарства и успокоительные, но диагноз заключенного не установлен. Об этом сегодня сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе, пишет "Крым.Реалии".

"Вчера удалось его посетить в лечебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до настоящего времени ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки", – сообщила адвокат.

По словам Динзе, Балух отказывается от пищи из российской колонии.

"Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", – добавила адвокат.

Напомним, ранее администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.

Оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. С 29 марта 2019 года Балух находится в ИК-4 в Торжке Тверской области, куда его вывезли против его воли.