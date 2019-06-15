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В Одесской области с авиацией и Нацгвардией ищут 11-летнюю девочку

Дарина Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и пропала.

 В Одесской области к поискам 11-летней Дарины Лукьяненко, которая 13 июня пошла в танцевальный кружок и пропала, привлекли правоохранителей, спасателей и авиацию. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает региональное управление Нацполиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной Гвардии Украины, десятки работников ГосЧС и более сотни волонтеров. Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся обыски и подворовые обходы.

Силами военнослужащих Нацгвардии и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

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