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За сутки боевики стреляли на Донбассе 21 раз

Потерь среди украинских военных нет.

За сутки боевики стреляли на Донбассе 21 раз
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил у населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Верхнеторецкое, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: четыре раза у Станицы Луганской, около Новолуганского, в окрестностях Крымского, Зайцево и Травневого.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как отмечают военные, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 15 июня одного оккупанта уничтожено.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

Напомним, в субботу вечером сообщалось о 8 обстрелах боевиков.

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