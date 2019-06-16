Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
С телеканала ZIK начали уходить журналисты (обновлено)
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Шредер заявил, что Россия аннексировала Крым законно
Шредер заявил, что Россия аннексировала Крым законно
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Представители Демпартии Молдовы покинули страну
Представители Демпартии Молдовы покинули страну
Реванш: махровый или наждачный?
Реванш: махровый или наждачный?
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения

Разрушены три кирпичных гаража, повреждена газовая труба.

Фото: dsns.gov.ua

Вечером 15 июня в центре Киева на Тургеневской улице произошел взрыв в кирпичном гараже во дворе дома №16.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, причина взрыва пока не установлена. В результате происшествия были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба, выбито стекло окон лестничной площадки и квартир в соседнем доме.

Погибших и травмированных не было, но работы по разбору завалов по состоянию на 8 часов утра еще не закончились.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек, в том числе от главного управления ГосЧС Украины в гКиеве - 7 единиц основной и специальной техники и 53 человек личного состава; от Киевской службы спасения - 2 единицы техники и 17 человек личного состава.

Для подъема бетонных плит использовали коммунальную инженерную технику.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также