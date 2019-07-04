Подготовка Украинского дома под офис президента может начаться через месяц

Ревитализация здания Украинского дома под офис президента может начаться через месяц. Общая стоимость переезда может составить более 300 млн грн. Об этом рассказал соавтор проекта по переезду, основатель архитектурного бюро 33ВY Иван Юнаков в ходе презентации концепции нового офиса президента, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом, команда работает около двух месяцев, по сути, мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать и выйти на строительную площадку", - заявил Юнаков.

По его словам, Минрегион утвердил приблизительную стоимость реконструкции админ зданий, она составляет около 300 млн грн. Однако это не окончательная сумма. Более точную цифру можно будет озвучить после учета стоимости всей инженерии.

При нормальном финансировании новый офис президента будет готов к эксплуатации через 6-10 месяцев. Одна из основных задач по работам в Украинском доме – вывести старое инженерное оборудование из подземного помещения площадью почти 4 тыс. кв. м и сделать там подземный паркинг на 100 машиномест.

Архитекторы также планируют рядом с будущим офисом пристроить небольшое одноэтажное стеклянное здание для инфоточки и центра приема граждан. А также достроить парковку для его посетителей. Проект офиса предусматривает 500 рабочих мест.

В центре атриума архитекторы хотят поставить скульптуру современного искусства.

Напомним, Музей истории Киева выразил беспокойство в связи с решением перенести Офис президента с Банковой в Украинский дом. Причина тому - на четвертом и пятом этажах Украинского дома хранятся фонды музея, которые насчитывают около 300 тыс. экспонатов. Музей истории Киева расчитывает на территорию Гостинного двора, однако окончательного решения о его передаче в коммунальную собственность еще нет.