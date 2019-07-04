Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
Министр обороны Германии стала новым претендентом на пост главы Еврокомиссии
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
В центре Харькова забросали яйцами и зеленкой нардепа Святаша
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания ГПУ (обновлено)
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
В Белой Церкви в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного
ГлавнаяПолитика

Вопрос получения власти не должен решаться за счет государственных интересов, - Сергей Мещеряк

Политические силы и общество должны определить “красные линии”, которые нельзя пересекать в политическом процессе, считает эксперт.

Вопрос получения власти не должен решаться за счет государственных интересов, - Сергей Мещеряк
Сергей Мещеряк
Фото: Макс Требухов

Правовед-международник Сергей Мещеряк считает, что политические силы и общество должны прийти к согласию и определить “красные линии”, которые нельзя пересекать в политическом процессе. Об этом он заявил на круглом столе на тему "Основной вопрос политической системы современной Украины”, который состоялся в Институте Горшенина.

“Общество должно анализировать и давать оценку любой политической силе или правительству, исходя из очень простого критерия: каким образом политсила использует власть? Она использует власть в интересах общества и для его развития или для собственного обогащения? В этом контексте важным аспектом является соотношение политической жизни и национальных интересов. Не нужно забывать, что в Украине сейчас политический цикл происходит во время агрессии РФ. И вопрос поддержки или получения власти не может решаться за счет национальных интересов. В этом контексте для любого правительства или партии очень важны две вещи: консолидация общества и мобилизация ресурсов. Таким образом, политические силы и общество должны прийти к согласию о том, какие “красные линии” нельзя пересекать в политическом процессе”, - сказал эксперт.

По мнению Сергея Мещеряка, внешнеполитические действия должны иметь практические последствия по отношению к стране-агрессору.

“Это, в первую очередь, вопросы, связанные с государственным суверенитетом и территориальной целостностью. Если мы смотрим на внешнюю политику, то она должна защищать национальные интересы и внешнеполитические действия должны не только демонстрировать по отношению к государству-агрессору какие-то чисто символические действия, а должны иметь практические последствия”, - подчеркнул Сергей Мещеряк.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также