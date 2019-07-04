Вопрос получения власти не должен решаться за счет государственных интересов, - Сергей Мещеряк

Правовед-международник Сергей Мещеряк считает, что политические силы и общество должны прийти к согласию и определить “красные линии”, которые нельзя пересекать в политическом процессе. Об этом он заявил на круглом столе на тему "Основной вопрос политической системы современной Украины”, который состоялся в Институте Горшенина.

“Общество должно анализировать и давать оценку любой политической силе или правительству, исходя из очень простого критерия: каким образом политсила использует власть? Она использует власть в интересах общества и для его развития или для собственного обогащения? В этом контексте важным аспектом является соотношение политической жизни и национальных интересов. Не нужно забывать, что в Украине сейчас политический цикл происходит во время агрессии РФ. И вопрос поддержки или получения власти не может решаться за счет национальных интересов. В этом контексте для любого правительства или партии очень важны две вещи: консолидация общества и мобилизация ресурсов. Таким образом, политические силы и общество должны прийти к согласию о том, какие “красные линии” нельзя пересекать в политическом процессе”, - сказал эксперт.

По мнению Сергея Мещеряка, внешнеполитические действия должны иметь практические последствия по отношению к стране-агрессору.

“Это, в первую очередь, вопросы, связанные с государственным суверенитетом и территориальной целостностью. Если мы смотрим на внешнюю политику, то она должна защищать национальные интересы и внешнеполитические действия должны не только демонстрировать по отношению к государству-агрессору какие-то чисто символические действия, а должны иметь практические последствия”, - подчеркнул Сергей Мещеряк.