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Парубий уверен, что Суд не отменит закон о люстрации, несмотря на давление

"Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых вынуждают и давят на них, чтобы было принято это решение, этого не сделают".

Парубий уверен, что Суд не отменит закон о люстрации, несмотря на давление
Фото: Lb.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий верит, что Конституционный суд Украине не станет отменять отдельные положения закона о люстрации, несмотря на оказываемое на судей давление. Об этом он заявил на пленарном заседании парламента в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых вынуждают и давят на них, чтобы было принято это решение, этого не сделают. И я верю, что решения не будет. Но вместе с тем я благодарю всех граждан, которые сейчас возле Конституционного суда отстаивают закон об очищении власти", - подчеркнул Парубий.

По его словам люстрация уже давно "стоит поперек горла бывшим "регионалам" и другим украинофобам". Кроме того, он добавил, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан был назначен вопреки закону о люстрации.

"Все темные силы объединились, чтобы уничтожить этот закон. Нам хотят под этикеткой новых вернуть старых "регионалов"", - добавил председатель ВР.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде. В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Депутат ВР Виктория Сюмар сегодня сообщила, что окончательного решения КС по люстрации сегодня не будет, поскольку часть судей сегодня отсутствует.

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