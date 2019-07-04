Балух считает обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, считает, что обмен – это "единственный шанс выйти живым" из российской колонии. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, передает Крым.Реалии.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет… Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", – написал Балух.

25 июня Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку. 28 июля адвокат Балуха Ольга Динзе рассказала, что Балух не спит и не пьет воду.

Несколькими днями ранее Балуха снова поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Ранее Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев. После этого его перевели в тюремную больницу.

Впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке".

Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в Россию.